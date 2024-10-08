Финский нейрохирург высказался о настоящем состоянии Михаэля Шумахера

«Если учитывать всю имеющую информацию о Михаэле Шумахере, то можно понять, что он находится всё в том же тяжёлом состоянии, что и раньше. Почти все прикованные к постели пациенты в итоге становятся неподвижными и очень хрупкими ко всему. Поднять на ноги человека после 11 лет такого состояния — это просто невозможно. Поэтому лично я не верю, что Шумахеру стало лучше. Все пациенты имеют в среднем два года на восстановление, после чего состояние уже не может меняться», — приводит слова Пости Iltalehti.