Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это будет мой последний шаг». Макс Ферстаппен сделал заявление о своей карьере

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о следующем шаге в автоспорте.

Источник: Getty Images

По словам нидерландца, каким бы этот шаг ни был, он будет последним.

«Мой следующий шаг, если он вообще будет, окажется последним. При этом это может означать, что я продлю действующий контракт. На данный момент всё возможно.

Но это не то, о чём я думаю прямо сейчас, потому что хочу добиться большего успеха ещё в этом году. Что касается всего, что произойдёт в будущем, то до этого ещё далеко. Сейчас это не на повестке», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365 со ссылкой на Sky Italia.

Ранее о Максе высказался генеральный директор «Макларена» Зак Браун.