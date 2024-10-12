Ферстаппен ответил, хочет ли он овальные трассы в Формуле-1

«Я бы добавил в календарь Муджелло. Мне нравятся быстрые повороты. Просто плавные трассы, чтобы не было слишком много медленных поворотов с постоянными торможениями и разгонами.



Овальные трассы? Нет. Это не для меня. Мне нравится гонять на них по сети для развлечения. Я гонял на них в Indy и NASCAR. Мне нравится смотреть эти гонки, но не ездить самому. Я ездил на машине Формулы-1 по овалу, но нет», — приводит слова Макса Ферстаппена GP Blog.