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Ферстаппен победил в квалификации к спринту Гран-при США «Формулы-1»

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Нидерландский пилот Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал лучшим в квалификации к спринтерской гонке 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США, который проходит на трассе в Остине.

Источник: AP 2024

Время его лучшего круга составило 1 минуту 32,833 секунды. Второй результат показал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (отставание 0,012 секунды), третьим стал монегаск Шарль Леклер (+0,226) из «Феррари».

Далее в первой десятке расположились: 4. Ландо Норрис («Макларен», +0,250); 5. Карлос Сайнс («Феррари», +0,256); 6. Нико Хюлькенберг («Хаас», +0,350); 7. Льюис Хэмилтон («Мерседес», +0,545); 8. Кевин Магнуссен («Хаас», +0,565); 9. Юки Цунода (RB, +0,969); 10. Франко Колапинто («Уильямс», +1,573).

В субботу состоятся спринтерская гонка и квалификация к воскресной гонке.