Ферстаппен победил в квалификации к спринту Гран-при США «Формулы-1»

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Нидерландский пилот Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал лучшим в квалификации к спринтерской гонке 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США, который проходит на трассе в Остине.