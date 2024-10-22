Российский гонщик выступит в практике Гран‑при Мексики «Формулы-1»

Шварцман, являющийся резервным гонщиком «Феррари», заменит Чжоу Гуаньюя в первой сессии, после чего китайский пилот вернется на трассу в остальных сессиях. В этом сезоне Шварцман участвовал в практике Гран-при Нидерландов, он заменил финского пилота «Кик Заубер» Валттери Боттаса и показал в заезде 16-й результат.