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Российский гонщик выступит в практике Гран‑при Мексики «Формулы-1»

Российский гонщик Шварцман выступит в практике Гран‑при Мексики «Формулы-1».

Источник: Philippe Nanchino/Eurasia Sport Images/Getty Images

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий с израильской лицензией, примет участие в первой практике Гран‑при Мексики «Формулы-1» в составе команды «Кик Заубер», сообщается на странице швейцарской «конюшни» в соцсети X.

Шварцман, являющийся резервным гонщиком «Феррари», заменит Чжоу Гуаньюя в первой сессии, после чего китайский пилот вернется на трассу в остальных сессиях. В этом сезоне Шварцман участвовал в практике Гран-при Нидерландов, он заменил финского пилота «Кик Заубер» Валттери Боттаса и показал в заезде 16-й результат.

«Снова сотрудничаем с “Феррари”, чтобы предоставить молодым талантам возможность участвовать в тренировочных сессиях. Удачи, Роберт», — говорится в сообщении команды.

Шварцман — чемпион «Формулы-3» 2019 года и серебряный призер «Формулы-2» 2021 года. В 2022 году он был тест-пилотом «Феррари», а в 2023-м — резервным гонщиком команды.

Гран-при Мексики пройдет в Мехико 25—27 октября.