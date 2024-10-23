Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Мексики

«Гонки в Мексике всегда получаются отличными. И, конечно же, это домашняя гонка Чеко [Переса], поэтому здесь всегда невероятная атмосфера. Трасса находится на большой высоте, так что к ней нужно немного привыкнуть, но исторически мы здесь традиционно сильны, и мне всегда нравилось гонять на этой трассе. В Остине мы добились хороших результатов и увидели воодушевляющие улучшения в работе машины, но этого оказалось недостаточно для победы. Команда усердно работает над устранением проблем, но в конечном итоге это был шаг в правильном направлении, а победа в спринте придала команде новый импульс. Нас ждёт вторая часть тройника, так что главное — сохранить набранный темп и продолжать набирать важные очки в чемпионате», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».