Пиастри может заменить Ферстаппена в «Ред Булл» в 2026 году, пишут СМИ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Команда «Формулы-1» «Ред Булл» может подписать контракт с австралийским пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри, сообщает F1-Insider.
По данным источника, Пиастри должен выступать вместе с Максом Ферстаппеном в 2026 году, когда завершится его контракт с «Маклареном», или заменить нидерландца, если он перейдет в «Мерседес» или «Астон Мартин».
Директор «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил изданию, что представляющий интересы Пиастри Марк Уэббер интенсивно ищет разговора по поводу будущего 23-летнего австралийца.
В текущем сезоне Пиастри идет четвертым в зачете пилотов, его партнер по «Макларену» британец Ландо Норрис занимает вторую позицию, уступая только Ферстаппену.