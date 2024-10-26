Шварцман занял 19-е место в практике Гран‑при Мексики Формулы-1 и получил штраф

25-летний Шварцман, являющийся резервным гонщиком «Феррари», в одной тренировочной сессии заменил за рулем болида команды «Заубер» китайца Чжоу Гуаньюя.
Шварцман совершил обгон гонщика «РБ» Юки Цуноды под желтыми флагами после аварии с участием Оливера Бермэна («Феррари») и Алекс Албона («Уильямс»), за что был оштрафован потерей пяти позиций на старте следующей гонки, в которой он примет участие. При этом в ближайшем будущем Роберт точно не выйдет на старт гонок Формулы-1.
Лучшее время в первой практике Гран-при Мексики показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второй результат продемонстрировал Карлос Сайнс из «Феррари», замкнул тройку лучших Цунода.
Формула-1. Гран-при Мексики
Первая практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.17,998 (24 круга).
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,317 (25).
3. Юки Цунода («РБ») +0,701 (24).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,841 (14).
5. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,906 (18).
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,960 (24).
7. Эстебан Окон («Альпин») +0,998 (22).
8. Валттери Боттас («Заубер») +1,050 (24).
9. Лиам Лоусон («РБ») +1,095 (26).
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,096 (23).
11. Франко Колапинто («Уильямс») +1,111 (21).
12. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,202 (19).
13. Пато О’Уорд («Макларен») +1,297 (21).
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,337 (23).
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,342 (20).
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,602 (18).
17. Алекс Албон («Уильямс») +1,814 (7).
18. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,821 (17).
19. Роберт Шварцман («Заубер») +1,990 (18).
20. Оливер Бермэн («Феррари») +3,258 (7).