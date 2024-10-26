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Шварцман занял 19-е место в практике Гран‑при Мексики Формулы-1 и получил штраф

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман занял 19-е место в первой свободной практике Гран‑при Мексики Формулы-1 и получил штраф.

Источник: Song Haiyuan/MB Media/Getty Images

25-летний Шварцман, являющийся резервным гонщиком «Феррари», в одной тренировочной сессии заменил за рулем болида команды «Заубер» китайца Чжоу Гуаньюя.

Шварцман совершил обгон гонщика «РБ» Юки Цуноды под желтыми флагами после аварии с участием Оливера Бермэна («Феррари») и Алекс Албона («Уильямс»), за что был оштрафован потерей пяти позиций на старте следующей гонки, в которой он примет участие. При этом в ближайшем будущем Роберт точно не выйдет на старт гонок Формулы-1.

Лучшее время в первой практике Гран-при Мексики показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второй результат продемонстрировал Карлос Сайнс из «Феррари», замкнул тройку лучших Цунода.

Формула-1. Гран-при Мексики

Первая практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.17,998 (24 круга).

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,317 (25).

3. Юки Цунода («РБ») +0,701 (24).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,841 (14).

5. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,906 (18).

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,960 (24).

7. Эстебан Окон («Альпин») +0,998 (22).

8. Валттери Боттас («Заубер») +1,050 (24).

9. Лиам Лоусон («РБ») +1,095 (26).

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,096 (23).

11. Франко Колапинто («Уильямс») +1,111 (21).

12. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,202 (19).

13. Пато О’Уорд («Макларен») +1,297 (21).

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,337 (23).

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,342 (20).

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,602 (18).

17. Алекс Албон («Уильямс») +1,814 (7).

18. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,821 (17).

19. Роберт Шварцман («Заубер») +1,990 (18).

20. Оливер Бермэн («Феррари») +3,258 (7).