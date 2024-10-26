Шварцман занял 19-е место в практике Гран‑при Мексики Формулы-1 и получил штраф

Шварцман совершил обгон гонщика «РБ» Юки Цуноды под желтыми флагами после аварии с участием Оливера Бермэна («Феррари») и Алекс Албона («Уильямс»), за что был оштрафован потерей пяти позиций на старте следующей гонки, в которой он примет участие. При этом в ближайшем будущем Роберт точно не выйдет на старт гонок Формулы-1.