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Фернандо Алонсо стал первым в истории Формулы-1 гонщиком, принявшим участие в 400 Гран-при

43-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин», принял участие в рекордном количестве Гран-при «Королевских гонок».

Источник: Чемпионат.com

В пятницу стартовал Гран-при Мексики, который стал для Фернандо юбилейным — 400-м. Стоит отметить, что в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств Алонсо в Мексике проведёт 397-ю гонку. Юбилейный, 400-й старт в основной гонке Гран-при пройдёт для Фернандо в Лас-Вегасе в концовке сезона-2024.

В 2001 году Фернандо Алонсо был переведён из тест-пилотов и стал боевым гонщиком команды «Минарди» Формулы-1. На момент дебюта ему ещё не исполнилось 20 лет. Свой первый Гран-при Алонсо провёл в Австралии.

Во второй тренировке Гран-при Мексики — 2024 Алонсо показал 11-й результат.