Фернандо Алонсо стал первым в истории Формулы-1 гонщиком, принявшим участие в 400 Гран-при

В 2001 году Фернандо Алонсо был переведён из тест-пилотов и стал боевым гонщиком команды «Минарди» Формулы-1. На момент дебюта ему ещё не исполнилось 20 лет. Свой первый Гран-при Алонсо провёл в Австралии.