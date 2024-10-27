Какая же катастрофа пилота «Ред Булл» на домашнем Гран-при! На поуле — «Феррари»

Стартовый сегмент квалификации Гран-при Мексики подарил нам сразу две мощнейшие сенсации: борьбу завершили Оскар Пиастри и Серхио Перес. В случае с австралийцем небольшую часть вины он может возложить на «Макларен»: команда, как и «Феррари», была настолько уверена в себе, что на первую попытку выпустила пилотов на «медиуме». В итоге Пиастри не удалось сразу же себя обезопасить. На второй попытке Оскар ехал, разумеется, на «софте», но на первом быстром круге вылетел, а на втором не сумел достаточно прибавить — в итоге лишь 17-я позиция позади Франко Колапинто (новичок «Уильямса» в этот раз блеснуть не смог).