Марко: Двигатель, установленный на болиде Ферстаппена, больше не предназначен для гонок

Двигатель, который установлен сейчас на болиде Макса, больше не предназначается для гонок. Чем старше становится двигатель, тем сильнее он ухудшается. Штраф [за замену двигателя] составит пять очков. Для Гран-при Бразилии это не так страшно, поскольку там можно относительно легко обгонять соперников. Но в Мексике мы увидели, что уступали на прямых до 8 км/ч", — приводит слова Хельмута портал Motorsport.