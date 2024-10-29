Руководитель «Мерседеса» Вольф рассказал о целях команды на Гран-при Бразилии

"Последние две гонки в Остине и Мехико не были для нас самыми чистыми, поэтому мы стремимся к более гладкому уикенду в Сан-Паулу. Несмотря на проблемы в США и Мексике, мы продвинулись в нашем понимании W15. Учитывая нашу позицию в чемпионате, мы смогли проверить ситуацию с небольшим штрафом для себя. Хотя мы по-прежнему сосредоточены на максимизации результатов каждые выходные, но тестирование и понимание болида будут иметь ценное значение для нашей сильной подготовки к 2025 году. Мы продолжим этот подход в ближайший уикенд.