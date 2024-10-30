Монтойя поддержал Ферстаппена: Британские СМИ ненавидели меня всем сердцем

Он намекнул, что британские СМИ — они в первую очередь, но и немецкие СМИ тоже, — контролируют спорт и то, как он подаётся. Для меня это было тяжело. Я был колумбийцем и дважды получал места в Формуле-1, заменяя британцев — Дженсона Баттона и Дэвида Култхарда. Некоторые британские СМИ ненавидели меня всем сердцем. Это всегда усложняло задачу.