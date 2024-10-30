Кто возьмёт титул в Формуле-1? Преимущества и слабости Ферстаппена и Норриса

В борьбе за титул важен и психологический компонент — и в этом смысле позиция Ферстаппена куда более выгодная. Дело не только в положении в общем зачёте, но и в том, что Макс уже был чемпионом. Конечно, проиграть в этом сезоне было бы для нидерландца неприятно и обидно, но принципиально это ничего в его карьере не изменит. А для Норриса этот шанс может оказаться единственным в жизни — и это не может не давить на британца. Если Ландо в какой-то момент потеряет хладнокровие, этот самый шанс может быть навсегда упущен.