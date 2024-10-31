«Мерседесу» может грозить необычно строгое наказание на Гран-при Бразилии

«Нам пришлось нарушить комендантский час, чтобы собрать машину Джорджа Расселла, а это разрешено делать только два раза в год. Это был наш второй раз, так что больше такой роскоши мы себе позволить не можем. Команда работала до самого утра, спала несколько часов и снова возвращалась к работе.



Это была отличная работа в боксах. Как только бригада Льюиса Хэмилтона подготовила его машину, все перешли к Джорджу. Только так можно добиться почти невозможного — собрать машину ночью всего за несколько часов.



Если нам придётся делать это в следующую пятницу вечером — наказание фактически определено в спортивном регламенте — обе машины должны стартовать с пит-лейна. Скрестим пальцы, чтобы мы не оказались в такой ситуации», — приводит слова Шовлина Planet F1.