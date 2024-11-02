Первый бой в Бразилии выиграл «не тот» «Макларен». А Переса потопила команда

Когда дело дошло до финального распределения событий, «Макларен» объективно оказался быстрее всех. Может, «оранжевым» и помогло решение проехать две попытки в коротком третьем сегменте, но, вероятно, они управились бы и без этого. Сначала вперёд вырвался Норрис, но на второй попытке Ландо круг не собрал, а вот Пиастри, наоборот, проехал быстро и чисто — и опередил напарника на 29 тысячных! Так что весь первый ряд у «Макларена», но, возможно, в глубине душе руководству команды хотелось бы видеть своих пилотов в другом порядке.