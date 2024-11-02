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Хэмилтон рассказал о проблемах на тренировке и спринт-квалификации ГП Бразилии

39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился, с какими проблемами столкнулся во время свободной практики и спринт-квалификации на Гран-при Бразилии. Хэмилтон занял в спринт-квалификации 11-е место.

Источник: Getty Images

"Для меня это был трудный день, несмотря на невероятную поддержку замечательных болельщиков здесь, в Бразилии. Я думаю, что пилотирование по ухабистой трассе было довольно неприятным для всех, и это сделало первую тренировку очень сложной по ощущениям в кокпите.

Мы приподняли машину в паузе до спринт-квалификации и улучшили ситуацию, но на зачётных кругах темпа просто не было — баланс на грани, а машиной так сложно управлять, что я не мог атаковать повороты так, как мне хотелось. Надеюсь, что мы сможем прорваться вперёд с 11-го места во время спринта и продолжить работу, чтобы найти золотую середину к основной квалификации", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.