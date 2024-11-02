Хэмилтон рассказал о проблемах на тренировке и спринт-квалификации ГП Бразилии

Мы приподняли машину в паузе до спринт-квалификации и улучшили ситуацию, но на зачётных кругах темпа просто не было — баланс на грани, а машиной так сложно управлять, что я не мог атаковать повороты так, как мне хотелось. Надеюсь, что мы сможем прорваться вперёд с 11-го места во время спринта и продолжить работу, чтобы найти золотую середину к основной квалификации", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.