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Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Второе место занял австралиец Оскар Пиастри, третье — нидерландец Макс Ферстаппен.

Источник: Reuters

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 ноября. /ТАСС/. Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис одержал победу в спринтерской гонке на 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бразилии. Соревнования проходят в Сан-Паулу.

Второе место занял другой гонщик «Макларен» австралиец Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».

Победитель спринтерской гонки получает восемь очков в общий зачет чемпионата мира. Всего очки зарабатывают восемь лучших пилотов.

Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 368 очками. В тройку лучших входят Норрис (323) и монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (296). В Кубке конструкторов первое место занимает «Макларен» (581), в тройке лидеров «Феррари» (546) и «Ред Булл» (519).

Позднее в субботу пройдет квалификация (начало — 21:00 мск). Завершится этап в воскресенье основной гонкой (20:00 мск).