Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 368 очками. В тройку лучших входят Норрис (323) и монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (296). В Кубке конструкторов первое место занимает «Макларен» (581), в тройке лидеров «Феррари» (546) и «Ред Булл» (519).