Огромный удар по чемпионским шансам Ферстаппена! Фестиваль аварий в квалификации Ф-1

Квалификацию прервала авария Карлоса Сайнса: пилот «Феррари» потерял машину в S du Senna. Времени ещё оставалось много, дождь не усиливался, так что всё борьба была впереди. И проигравшими в этой борьбе внезапно оказались оба гонщика «Ред Булл»! Перед финальными кругами они выпали из топ-10, и тут свой «Астон Мартин» разбил Лэнс Стролл! Гоночная дирекция далеко не сразу вывесила красные флаги, но это мало на что повлияло. Ну, был бы Ферстаппен 11-м, а не 12-м. Теперь же с учётом штрафа за смену двигателя голландцу предстоит стартовать 17-м — это сильный удар по Максу и отличный шанс для Норриса набрать побольше очков.