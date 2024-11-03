Что за гонка Ф-1 в Бразилии: Ферстаппен выиграл с 16-го места! С титулом всё ясно?

Если Ферстаппен был в ударе, то о его напарнике того же самого не скажешь: Серхио Переса развернуло на первом же круге. Впрочем, ошибались и другие представители топ-команд: например, дважды промахнулся в одном и том же повороте Льюис Хэмилтон, ехавший за пределами десятки. Может, всё-таки стоило пойти на старт с пит-лейна и поработать над настройками? Впрочем, ошибку допустил и как раз начавший гонку из боксов Сайнс — сложно было всем.