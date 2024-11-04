Хэмилтон предложил миллион тому, кто ответит, почему его машина так плоха

"Вчера было ужасно, сегодня было ужасно. Квалификация была плохой, спринтерская гонка была плохой. Машина просто была плохой весь уикенд. В чём причина нестабильного поведения машины? Это вы мне скажите. Это вопрос на миллион долларов. Если вы ответите, я дам вам миллион долларов.
Я не борюсь за чемпионство, на самом деле не имеет значения, где мы финишируем в чемпионате. Мне всё равно, финиширую ли я впереди Джорджа [Расселла] или позади него, для меня это не имеет большого значения. Я просто хочу сохранить машину и попытаться заработать очки, если смогу, для команды. Если я смогу хорошо финишировать и мне дадут машину, которая не вылетит с трассы в следующих нескольких гонках, тогда, надеюсь, мы добьёмся лучшего результата. С нетерпением жду Рождества.
Что ж, гонка была дерьмовой, но пилотировать машину Сенны — это был лучший в моей жизни момент. Я счастлив и благодарен за то, что получил такую возможность здесь, на «Интерлагосе».
Давайте не будем говорить о нашей машине, потому что, знаете, она никуда не годится", — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.