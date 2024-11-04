Хэмилтон предложил миллион тому, кто ответит, почему его машина так плоха

Я не борюсь за чемпионство, на самом деле не имеет значения, где мы финишируем в чемпионате. Мне всё равно, финиширую ли я впереди Джорджа [Расселла] или позади него, для меня это не имеет большого значения. Я просто хочу сохранить машину и попытаться заработать очки, если смогу, для команды. Если я смогу хорошо финишировать и мне дадут машину, которая не вылетит с трассы в следующих нескольких гонках, тогда, надеюсь, мы добьёмся лучшего результата. С нетерпением жду Рождества.