Хорнер — о победе Ферстаппена в Бразилии: Одно из величайших выступлений в Формуле-1

"Вы можете видеть, как много эта победа для него значила. Не думаю, что я вообще видел его таким оживлённым на подиуме, или по крайней мере не могу вспомнить, когда такое было последний раз. Так что для него это имеет огромное значение, и я действительно верю, что сегодня мы стали свидетелями одного из величайших выступлений в Формуле-1.