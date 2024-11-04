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Хорнер — о победе Ферстаппена в Бразилии: Одно из величайших выступлений в Формуле-1

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил выступление своего подопечного трёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена после победы нидерландца на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.

Источник: Getty Images

"Вы можете видеть, как много эта победа для него значила. Не думаю, что я вообще видел его таким оживлённым на подиуме, или по крайней мере не могу вспомнить, когда такое было последний раз. Так что для него это имеет огромное значение, и я действительно верю, что сегодня мы стали свидетелями одного из величайших выступлений в Формуле-1.

Он не классический пилот. Он проделывает над собой колоссальную работу. Его ментальность просто огромна, и это часть его силы. И мне кажется на сухой трассе в спринте он уже обладал отличным темпом. Думаю, если бы он быстро прошёл Шарля, то смог бы добраться до «Макларенов». Ну, а на дождевой гонке он показал себя блестяще", — приводит слова Кристиана Хорнера издание GPblog.

Победа в Бразилии позволила Ферстаппену стать первым гонщиком в истории Формулы-1, выигрывавшем при старте с 10 разных позиций, а также Макс повторил достижение Кими Райкконена.