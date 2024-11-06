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Худшая команда «Формулы-1» объявила об уходе двух пилотов

Финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу не будут выступать за Kick Sauber в следующем сезоне. Их заменят немец Нико Хюлькенберг и бразилец Габриэль Бортолето.

Источник: Kick Sauber

Финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу покинут Kick Sauber по окончании сезона чемпионата «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте швейцарской команды.

Оба пилота выступали за Kick Sauber последние три года. В нынешнем сезоне после 21 гонки очков они все еще не набрали, а команда занимает последнее место в Кубке конструкторов.

Ранее Kick Sauber подписала контракт на следующий сезон с немцем Нико Хюлькенбергом, а сейчас объявила, что его партнером станет новичок «Формулы-1» — 20-летний бразилец Габриэль Бортолето.

Бразилец в прошлом сезоне стал чемпионом «Формулы-3», в нынешнем занимает первое место в общем зачете «Формулы-2» за два этапа до конца чемпионата.