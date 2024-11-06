Раскрыты внушительные зарплаты Хорнера и Марко в «Ред Булл»

Издание сообщает, что Хорнер, как директор Red Bull Technologies Ltd, заработал в 2023 году $ 11,4 млн. Это на 11% больше, чем годом ранее. Для сравнения, руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф получил за 2023 год $ 7,7 млн. Однако, Вольф также является акционером команды и получил еще $ 32 млн дивидендов.