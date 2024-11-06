Хэмилтон сравнил свой болид на Гран-при Бразилии с бревном

«На “Интерлагосе” машина ехала очень, очень жёстко — словно бревно. Будто подвески вообще нет. Колёса везде подпрыгивали, нигде нельзя было дать полную мощность. Это был худший заезд в моей жизни, особенно в поворотах. Надеюсь, дальше будут не такие ухабистые трассы — думаю, последние три не такие уж тряские, — но я бы с удовольствием уже отправился в отпуск», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.