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Хэмилтон сравнил свой болид на Гран-при Бразилии с бревном

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после неудачного Гран-при Бразилии сравнил свой болид W15 с бревном.

Источник: Getty Images

39-летний гонщик рассказал о недостаточном сцеплении машины с трассой и сверхмерной чувствительности задней части машины в дождевых условиях.

«На “Интерлагосе” машина ехала очень, очень жёстко — словно бревно. Будто подвески вообще нет. Колёса везде подпрыгивали, нигде нельзя было дать полную мощность. Это был худший заезд в моей жизни, особенно в поворотах. Надеюсь, дальше будут не такие ухабистые трассы — думаю, последние три не такие уж тряские, — но я бы с удовольствием уже отправился в отпуск», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.