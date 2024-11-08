Ральф Шумахер признал, что его племяннику Мику будет нереально вернуться в Ф-1

К сожалению, Формула-1 для Мика малореальна, если только кто-то не выбудет из-за болезни. Мику пришлось многое пережить в последнее время. Например, он узнал через соцсети, что не получит место в «Альпин». Он, конечно, расстроен, но должен смириться с этим решением.