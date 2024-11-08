Босс Формулы-1 Доменикали анонсировал ротацию европейских этапов

У нас есть большой спрос на новые арены, и наш выбор всегда будет сбалансирован между экономическими преимуществами, которые мы можем получить как система, а также использованием роста на рынке, в котором мы видим потенциал, который будет полезен для нас, чтобы еще больше расширить наш бизнес.