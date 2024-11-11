Берни Экклстоун рассказал, как отговорил Феттеля от возвращения в Формулу-1

Феттель является одним из самых титулованных гонщиков в истории Формулы-1: на его счету четыре чемпионских титула и 53 победы в Гран-при. Немец стал первым гонщиком в истории, который выиграл все свои четыре титула подряд. Вероятно, в ближайшее время этот результат повторит Макс Ферстаппен.