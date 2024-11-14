В Лас-Вегасе готовятся к коронации Макса Ферстаппена

«Я уверен, мы сможем вытащить несколько идей из шляпы, возможно, заранее организовать несколько захватывающих вещей. Есть много возможностей чествовать гонщиков, и особенно, если у нас будет повод короновать чемпиона.



Я всегда говорил, что в Лас-Вегасе идеально сочетаются скорость и гламур, и вы не можете представить себе другого такого места в мире — не считая Монако, — где можно было бы получить такой уровень гостеприимства и пригласить таких знаменитостей, чтобы они могли насладиться всем, что может предложить Лас-Вегас», — приводит слова Вильма Autosport.