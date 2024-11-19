МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российский гонщик Никита Мазепин заявил о намерении вернуться в «Формулу-1», но не в качестве гонщика.
Мазепин, выступавший в «Формуле-1» в 2021 году, в марте 2022-го попал под санкции Евросоюза из-за ситуации на Украине и был исключен из состава участников чемпионата мира. В марте 2024 года суд Евросоюза постановил убрать его из санкционных списков.
«Абсолютно точно я на пути бизнеса. На этот путь я вышел спустя три дня после разрыва своего контракта в “Формуле-1”, и я с него не схожу. Если будут предложения, куда сойти и пойти в другое направление, я их обязательно рассмотрю, но пока что выбор не такой большой. Я считаю, что есть две модели жизни — либо усиливать сильные стороны, либо работать над своими слабыми сторонами. Я пока что выбираю усиливать сильные стороны. У меня наследственно есть предпринимательские гены, плюс образование, плюс какая-то база в спорте, то два против одного — речь о том, чтобы искать себя в бизнесе. Возможно, в бизнесе, связанном со спортом для достижения тотальной синергии», — приводит слова Мазепина русскоязычная версия портала Autosport.
«Но я на 99% уверен, что вы меня в “Формуле-1” увидите. Точно. Но, знаете, как в анекдоте, есть нюанс. Нюанс — в какой роли. Это я оставлю на волю судьбы. Я думаю, что уже навряд ли гонщиком. Это было уникальное время, и я бы многое, что у меня есть, отдал ради того, чтобы прожить эти моменты еще раз. Это был уникальный опыт с точки зрения путешествий, с точки зрения встречи с разноплановыми, гениальными людьми. И это было время уникальной сосредоточенности на одном деле», — добавил он.
Мазепин, выступавший в «Формуле-1» за команду «Хаас», занял по итогам сезона 2021 года 21-е место в зачете пилотов, не набрав ни одного очка. Его лучшим результатом стало 14-е место на Гран-при Азербайджана.