Никита Мазепин заявил о намерении вернуться в «Формулу-1»

«Абсолютно точно я на пути бизнеса. На этот путь я вышел спустя три дня после разрыва своего контракта в “Формуле-1”, и я с него не схожу. Если будут предложения, куда сойти и пойти в другое направление, я их обязательно рассмотрю, но пока что выбор не такой большой. Я считаю, что есть две модели жизни — либо усиливать сильные стороны, либо работать над своими слабыми сторонами. Я пока что выбираю усиливать сильные стороны. У меня наследственно есть предпринимательские гены, плюс образование, плюс какая-то база в спорте, то два против одного — речь о том, чтобы искать себя в бизнесе. Возможно, в бизнесе, связанном со спортом для достижения тотальной синергии», — приводит слова Мазепина русскоязычная версия портала Autosport.