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Стало известно название новой американской команды Формулы-1

Новая команда американского концерна General Motors будет называться «Кадиллак Ф-1». Об этом сообщает Associated Press.

Источник: AP 2024

Ранее немецкое издание Auto Motor und Sport сообщало, что одним из условий прихода в Формулу-1 поддерживаемой концерном GM команды в 2026 году был отказ от использования в её наименовании «Андретти». Несмотря на это, «Кадиллак» будет использовать мощности новой британской базы «Андретти».

General Motors обязуется создать собственный силовой агрегат к 2028 году, но первые два сезона команда будет пользоваться услугами одного из действующих поставщиков.

Взнос GM за участие в чемпионате Формулы-1 составит от $ 200 млн до $ 600 млн.

Официальное объявление о приходе новой команды в Формулу-1 ожидается на следующей неделе.