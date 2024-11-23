Стало известно название новой американской команды Формулы-1

Ранее немецкое издание Auto Motor und Sport сообщало, что одним из условий прихода в Формулу-1 поддерживаемой концерном GM команды в 2026 году был отказ от использования в её наименовании «Андретти». Несмотря на это, «Кадиллак» будет использовать мощности новой британской базы «Андретти».