Похоже, это последний титул «Ред Булл». В 2025-м не спасёт даже Макс. Дальше — ещё хуже

Кроме того, если мы говорим о Кубке конструкторов, то так и не решён вопрос со вторым гонщиком. Если останется Серхио Перес, то какой окажется форма мексиканца, подойдёт ли ему новая машина или как обычно? Если же Чеко всё-таки уволят, то может ли кто-то поручиться, что результаты Лоусона, Цуноды или Колапинто окажутся выше? Если Перес в удачный день, особенно на уличной трассе, ещё мог выстрелить, то молодёжь рискует повторить бесславные выступления Гасли и Албона. Причём у «Ред Булл» был же шанс подписать Карлоса Сайнса или Фернандо Алонсо, но в итоге вакансия так как следует и не закрыта.