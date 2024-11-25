Расселл затмил Ферстаппена, Хэмилтон — рядом с Чжоу и Строллом. Оценки за ГП Лас-Вегаса

В Лас-Вегасе Расселл одержал более чем уверенную победу, спору нет. Но у него в этот уикенд была доминирующая машина — и, как это часто случалось с Ферстаппеном, нужно было просто довести её до финиша. Джордж справился блестяще, но это не 10 баллов.