Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Катара «Формулы-1»

ДОХА, 30 ноября. /ТАСС/. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Катара. Соревнования проходят в Лусаиле.
Второе место занял британец Джордж Расселл из «Мерседеса», третьим стал его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за «Макларен».
Основная гонка Гран-при Катара пройдет 1 декабря. Победителем личного зачета досрочно стал Ферстаппен, ставший чемпионом мира в четвертый раз подряд по итогам 22-го этапа в Лас-Вегасе.