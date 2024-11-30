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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Катара «Формулы-1»

Второе место занял Джордж Расселл, третье — Ландо Норрис.

Источник: Reuters

ДОХА, 30 ноября. /ТАСС/. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Катара. Соревнования проходят в Лусаиле.

Второе место занял британец Джордж Расселл из «Мерседеса», третьим стал его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за «Макларен».

Основная гонка Гран-при Катара пройдет 1 декабря. Победителем личного зачета досрочно стал Ферстаппен, ставший чемпионом мира в четвертый раз подряд по итогам 22-го этапа в Лас-Вегасе.