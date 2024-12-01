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Ферстаппена лишили победы в квалификации Гран-при Катара «Формулы-1»

С первой позиции в гонке стартует Джордж Расселл.

Источник: Reuters

ДОХА, 1 декабря. /ТАСС/. Нидерландского пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена оштрафовали на одну позицию по итогам квалификации 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Катара. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Ферстаппен выиграл квалификацию, вторым стал британец Джордж Расселл из «Мерседеса», третье место занял его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за «Макларен». После завершения заездов прошло разбирательство, в результате которого нидерландец был оштрафован за неоправданно медленную езду. Во время третьего сегмента Ферстаппен готовился к своему последнему быстрому кругу, его догнал Расселл, которому пришлось совершить обгон. Британец посчитал, что это могло повлиять на его итоговое время.

Победителем квалификации был признан Расселл, Ферстаппен в гонке, которая пройдет 1 декабря, стартует со второй позиции. Нидерландец по итогам прошлого этапа досрочно выиграл общий зачет и стал четырехкратным чемпионом мира.