Ферстаппена лишили победы в квалификации Гран-при Катара «Формулы-1»

Ферстаппен выиграл квалификацию, вторым стал британец Джордж Расселл из «Мерседеса», третье место занял его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за «Макларен». После завершения заездов прошло разбирательство, в результате которого нидерландец был оштрафован за неоправданно медленную езду. Во время третьего сегмента Ферстаппен готовился к своему последнему быстрому кругу, его догнал Расселл, которому пришлось совершить обгон. Британец посчитал, что это могло повлиять на его итоговое время.