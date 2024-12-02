Мощь Ферстаппена: не только отбил атаку Норриса, но и наябедничал на штраф соперника!

В середине и конце пелотона по ходу первого круга случилось сразу два инцидента. Сначала не поместились втроём в первый поворот Колапинто, Окон и Хюлькенберг — меньше всех виноват аргентинец, но легче ли от этого Франко и «Уильямсу»? Инцидент подкараулил и второго представителя Гроува: Алекс не поделил место со Строллом — оба поехали дальше. При этом Лэнс потом заработал штраф, который мало на что повлиял: отстояв на пит-стопе 10 секунд, канадец сразу после этого сошёл из-за проблем с машиной.