Гоночный босс Ф-1 должен уйти. Провал из-за бездействия на Гран-при Катара непростителен

Несколько кругов, несмотря на валявшееся зеркало, гонка продолжалась в боевом режиме — пока на 34-м по нему не проехал Валттери Боттас, после чего трасса оказалась усеяна осколками. И тут же, проехав по осколкам, пробили шины Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс. И лишь через полторы минуты после этого — когда Хэмилтон и Сайнс проехали целый круг на трёх колёсах, побывали в боксах и уже выехали на трассу на новых шинах — гоночный директор Руй Маркеш додумался выпустить автомобиль безопасности.