Ферстаппен заявил, что полностью потерял уважение к Расселлу

«Я уважаю многих гонщиков, но после вчерашнего вечера я полностью потерял к Расселлу уважение. Мне показалось смешным, как он пытался выжать штраф на мне. И я был очень зол на него за это. Он всегда очень мило ведет себя перед камерой, но, когда вы оказываетесь с ним внутри, это просто другой человек. Я этого не выношу, пусть он идет к черту. Я не хочу в это ввязываться», — приводит слова Ферстаппена racingnews365.com со ссылкой на эфир Viaplay.