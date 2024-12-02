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Ферстаппен заявил, что полностью потерял уважение к Расселлу

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» заявил, что потерял уважение к британскому пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу после квалификации Гран-при Катара.

Источник: Reuters

В субботу Ферстаппена оштрафовали на одну позицию на стартовой решетке за неоправданно медленную езду и блокировку Расселла. Оба пилота находились не на быстром круге. Из-за штрафа нидерландец опустился с первого на второе место, а Расселлу достался поул.

«Я уважаю многих гонщиков, но после вчерашнего вечера я полностью потерял к Расселлу уважение. Мне показалось смешным, как он пытался выжать штраф на мне. И я был очень зол на него за это. Он всегда очень мило ведет себя перед камерой, но, когда вы оказываетесь с ним внутри, это просто другой человек. Я этого не выношу, пусть он идет к черту. Я не хочу в это ввязываться», — приводит слова Ферстаппена racingnews365.com со ссылкой на эфир Viaplay.