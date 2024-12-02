Чудовищный провал Хэмилтона на фоне ночного кошмара Переса. Оценки за Гран-при Катара

Пьеру повезло провести пит-стоп за автомобилем безопасности, но это не умаляет очень сильного темпа на финальном отрезке, когда гонщик «Альпин» сдержал позади «Феррари». Если бы не проколы Сайнса и Хэмилтона, Гасли был бы шестым или седьмым, что тоже очень достойно.