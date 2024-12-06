Обладатель Кубка конструкторов определится в финальной гонке сезона «Формулы-1» в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Программа заключительного, 24-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года — Гран-при Абу-Даби — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме «Яс Марина».
В финальной гонке сезона определится победитель Кубка конструкторов — «Макларен» опережает «Феррари» на 21 очко. Британский коллектив не побеждал в командном зачете с 1998 года, итальянцы же в последний раз завоевывали трофей в 2008 году. «Ред Булл», выигрывавший Кубок конструкторов в предыдущие три года, уже потерял шансы защитить чемпионский титул. В личном зачете сохраняется борьба за второе место: британец Ландо Норрис («Макларен») имеет преимущество над монегаском Шарлем Леклером («Феррари») в восемь очков. В первой свободной практике в составе «Феррари» вместо испанца Карлоса Сайнса — младшего выступит брат Леклера Артур Леклер. Монегаски станут первыми в истории «Формулы-1» братьями, выступившими в составе одной команды в одной из сессий Гран-при.
Этап в Абу-Даби появился в календаре «Формулы-1» 15 лет назад. Главная его особенность — гонка проходит во время смены дня и ночи. Пилоты стартуют в светлое время суток, а финишируют уже при искусственном освещении. Это вызывает определенные трудности, так как приходится привыкать к переходу от солнечного света к искусственному.
Рекордсменом по количеству побед здесь является семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (пять), из действующих пилотов четырежды выигрывал нидерландец Макс Ферстаппен, который ранее досрочно стал четырехкратным чемпионом мира, один раз — финн Валттери Боттас.
Первая часть свободных заездов начнется в 12:30 мск, вторая — в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00 мск).