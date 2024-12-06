Обладатель Кубка конструкторов определится в финальной гонке сезона «Формулы-1» в Абу-Даби

В финальной гонке сезона определится победитель Кубка конструкторов — «Макларен» опережает «Феррари» на 21 очко. Британский коллектив не побеждал в командном зачете с 1998 года, итальянцы же в последний раз завоевывали трофей в 2008 году. «Ред Булл», выигрывавший Кубок конструкторов в предыдущие три года, уже потерял шансы защитить чемпионский титул. В личном зачете сохраняется борьба за второе место: британец Ландо Норрис («Макларен») имеет преимущество над монегаском Шарлем Леклером («Феррари») в восемь очков. В первой свободной практике в составе «Феррари» вместо испанца Карлоса Сайнса — младшего выступит брат Леклера Артур Леклер. Монегаски станут первыми в истории «Формулы-1» братьями, выступившими в составе одной команды в одной из сессий Гран-при.