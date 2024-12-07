Норрис выиграл последнюю в сезоне квалификацию в «Формуле-1»

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем квалификации Гран-при Абу-Даби, последнего в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1».
25-летний Норрис выиграл девятый поул в карьере и седьмой в нынешнем сезоне.
Вторым будет стартовать его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри. Третий результат показал испанец Карлос Сайнс из Ferrari.
Гонка состоится 8 декабря. Чемпионом досрочно стал Макс Ферстаппен (429 очков). Норрис на втором месте (349), монегаск Шарль Леклер из Ferrari — на третьем (341).
В Кубке конструкторов перед последним этапом лидирует McLaren (640). Далее расположились Ferrari (619) и Red Bull (581).