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Норрис выиграл последнюю в сезоне квалификацию в «Формуле-1»

Второй результат показал австралиец Оскар Пиастри, третий — испанец Карлос Сайнс.

Источник: Getty Images

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем квалификации Гран-при Абу-Даби, последнего в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1».

25-летний Норрис выиграл девятый поул в карьере и седьмой в нынешнем сезоне.

Вторым будет стартовать его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри. Третий результат показал испанец Карлос Сайнс из Ferrari.

Гонка состоится 8 декабря. Чемпионом досрочно стал Макс Ферстаппен (429 очков). Норрис на втором месте (349), монегаск Шарль Леклер из Ferrari — на третьем (341).

В Кубке конструкторов перед последним этапом лидирует McLaren (640). Далее расположились Ferrari (619) и Red Bull (581).