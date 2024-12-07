Ферстаппен прокомментировал свой опасный момент в квалификации в Абу-Даби

«В какой-то момент, оказавшись рядом со стеной, я подумал: “Это может быть довольно остро”.



За весь уикенд мы так и не нашли золотую середину. Возможно, мы неплохо смотрелись в Q1 и Q2, но большую часть времени люди прерывали круги, устанавливали новые шины, а затем каждый раз в начале сессии гонщики позади меня ехали на стёртых шинах, когда я ставил новые.



Q3 прошел нормально, но не так, как мне хотелось. Машина никак не держала трассу, в некоторых поворотах было сложно, и из-за этого было очень сложно сохранять стабильность.



Я должен был быть на первом ряду, но это всё равно неплохо, поскольку мы знаем, что если решим свои проблемы, то сможем значительно улучшить время на круге, но речь идёт об устранении этих проблем, поскольку из-за смещения баланса сложно найти хороший компромисс», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.