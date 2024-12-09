Хэмилтон наконец блеснул, а Ферстаппен неожиданно расстроил. Оценки за Гран-при Абу-Даби

Албон ещё до начала уикенда знал, что получит пять позиций штрафа, а потому не особенно упирался в квалификации. В гонке у Алекса был шанс устоять в топ-10, однако он всё же уступил Фернандо Алонсо и Оскару Пиастри и остался вне очковой зоны.