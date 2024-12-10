S7 проводит проверку из-за информации о просмотре пилотом гонок во время полета

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 проводит проверку в связи с информацией о просмотре пилотом самолета чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» при пилотировании воздушным судном. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.
Ранее СМИ опубликовали фото из кабины пилота Airbus A321, следовавшего из Южно-Сахалинска в Новосибирск. На нем видно, что пилот смотрит видео Гран-При «Формулы-1» в Катаре.
«Действительно, в настоящий момент мы проводим проверку на основании появившейся в СМИ информации», — говорится в сообщении.
В S7 отметили, что согласно правилам, процедуры стерильной кабины (запрещают любые ненужные действия или разговоры в кабине пилотов во время наиболее ответственных этапов полета) распространяются на высоты до 3 000 метров. «По достижению высоты 3 000 метров и выше один из пилотов продолжает управление самолетом, другой имеет право отвлечься на прием пищи, перерыв, посещение уборной
Ранее сообщалось, что Новосибирская транспортная прокуратура проверяет сообщение в социальной сети о нарушении требований безопасности полетов пилотом воздушного судна. В связи с опубликованными в сети интернет сведениями о нарушениях при пилотировании воздушным судном, следовавшим по маршруту Южно-Сахалинск — Новосибирск, прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет дана оценка действиям пилота и эксплуатанта воздушного судна, при наличии оснований — будут приняты меры прокурорского реагирования.