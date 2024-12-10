S7 проводит проверку из-за информации о просмотре пилотом гонок во время полета

В S7 отметили, что согласно правилам, процедуры стерильной кабины (запрещают любые ненужные действия или разговоры в кабине пилотов во время наиболее ответственных этапов полета) распространяются на высоты до 3 000 метров. «По достижению высоты 3 000 метров и выше один из пилотов продолжает управление самолетом, другой имеет право отвлечься на прием пищи, перерыв, посещение уборной и т. д. », — уточнили в авиакомпании.