В Германии начался суд над обвиняемыми в шантаже семьи Шумахера

Шумахер 29 декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, он долгое время находился в коме. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. В сентябре 2019 года появилась информация, что спортсмен был тайно госпитализирован в парижскую клинику, где прошел лечение стволовыми клетками. В июне 2020 года СМИ сообщили, что Шумахеру предстоит новая операция по пересадке стволовых клеток.