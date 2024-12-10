В Германии начался суд над обвиняемыми в шантаже семьи Шумахера

На скамье подсудимых трое мужчин от 30 до 53 лет, из них лишь один был заключен под стражу, двух других отпустили под залог. Главный обвиняемый, мужчина из Вупперталя, обвиняется в попытке вымогательства в особо крупном размере, двое других — в пособничестве ему.
По данным следствия, бывший сотрудник службы безопасности Шумахера сделал копии около 1500 личных фото и видео и передал шантажисту, который вместе с сыном позвонил семье Шумахера в Швейцарии и потребовал деньги. Согласно обвинению, вымогатель требовал от семьи Шумахера 15 миллионов евро. В противном случае он грозил опубликовать личные фотографии и видео семьи гонщика в даркнете.
На судебном процессе главный обвиняемый признал, что у него были личные фотографии гонщика Михаэля Шумахера и его семьи, и, по его словам, он хотел вернуть их. Прокуратура, в свою очередь, обвиняет его в попытке вымогательства в особо крупных размерах.
Как отмечает агентство, прокуратура передала дело в районный суд Вупперталя, это указывает на то, что максимальное наказание по этому делу может составить четыре года тюрьмы.
В первый день судебного заседания были приглашены десять свидетелей, в том числе два сотрудника полиции. Всего суд назначил пять слушаний, приговор ожидается в январе.
Шумахер 29 декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, он долгое время находился в коме. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. В сентябре 2019 года появилась информация, что спортсмен был тайно госпитализирован в парижскую клинику, где прошел лечение стволовыми клетками. В июне 2020 года СМИ сообщили, что Шумахеру предстоит новая операция по пересадке стволовых клеток.