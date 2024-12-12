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Экс-телохранитель Шумахера угрожал напасть на семью пилота

Хайке Пушманн, работница семьи семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, рассказала, что экс-телохранитель пилота Маркус Фриче угрожал семье гонщика нападением.

Источник: AP 2024

В 2013 году гонщик был парализован в результате падения на горнолыжном склоне. Бывший телохранитель Шумахера и его сообщники требовали у семьи пилота 15 миллионов евро, угрожая опубликовать в даркнете 1500 изображений, 200 видео и обширные медицинские записи о состоянии спортсмена.

«Фриче требовал больше денег, это была примерно трёхмесячная зарплата. Он говорил, что если не получит нужную сумму, то нападёт на семью Шумахера», — цитирует Пушманн Daily Mail.

Маркус Фриче был уволен семьей Шумахера в 2021 году.