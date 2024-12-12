Экс-телохранитель Шумахера угрожал напасть на семью пилота

В 2013 году гонщик был парализован в результате падения на горнолыжном склоне. Бывший телохранитель Шумахера и его сообщники требовали у семьи пилота 15 миллионов евро, угрожая опубликовать в даркнете 1500 изображений, 200 видео и обширные медицинские записи о состоянии спортсмена.