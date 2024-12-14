Ферстаппен получил кубок за победу в «Формуле-1» на церемонии FIA в Руанде

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил кубок за победу в чемпионате «Формулы-1» на церемонии вручения призов Международной автомобильной федерации (FIA) по итогам 2024 года в Кигали (Руанда).
В 2024 году Ферстаппен выиграл 9 из 24 гонок и набрал 437 очков в зачете пилотов «Формулы-1». Нидерландец четвертый раз подряд стал чемпионом «Королевских гонок».
«Макларен» получил награду за победу в Кубке конструкторов. Британская команда впервые с 1998 года завоевала титул, набрав по итогам сезона 666 очков.
Лучшим новичком года признан бразильский гонщик Габриэль Бортолето, который в новом сезоне «Формулы-1» станет пилотом «Кик Заубер». В прошедшем сезоне бразилец стал чемпионом «Формулы-2».