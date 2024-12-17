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Перес в ближайшее время покинет «Ред Булл», пишут СМИ

Sky Sport: Перес вскоре покинет команду «Ред Булл», уступив место Лоусону.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес в ближайшее время покинет австрийскую команду «Формулы-1», согласившись на досрочное расторжение действующего контракта, сообщает Sky Sport.

В июне «Ред Булл» продлил контракт с 34-летним гонщиком на два года. По итогам сезона мексиканец занял восьмое место в зачете пилотов, проиграв победителю турнира и своему партнеру по команде нидерландцу Максу Ферстаппену 285 очков. В Кубке конструкторов «Ред Булл» расположился на третьей строчке.

Сообщается, что новым партнером Ферстаппена будет 22-летний новозеландец Лиам Лоусон, который занимает роль резервного пилота в обеих командах Red Bull с 2022 года и в минувшем сезоне имел опыт выступления за RB. Официальное заявление ожидается в ближайшее время.