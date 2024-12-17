Перес в ближайшее время покинет «Ред Булл», пишут СМИ

В июне «Ред Булл» продлил контракт с 34-летним гонщиком на два года. По итогам сезона мексиканец занял восьмое место в зачете пилотов, проиграв победителю турнира и своему партнеру по команде нидерландцу Максу Ферстаппену 285 очков. В Кубке конструкторов «Ред Булл» расположился на третьей строчке.