«Это связано не только с Формулой-1». Макс Ферстаппен высказался о своём будущем

«В 2026 году в силу вступят новые правила. Но, честно говоря, на данный момент я не слишком этим занят. Я всё ещё очень молод, так что в будущем многое может произойти. В моём случае это связано не только с Формулой-1. После я хотел бы заниматься многими вещами», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на Viaplay.