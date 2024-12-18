«У нас есть дела поважнее». Немецкие политики отказались увековечить память Михаэля Шумахера

Конечно, тут надо уточнить, что Ральф Шумахер — это еще не вся семья Михаэля. Жена великого гонщика Коринна, а также дети Мик и Джина-Мария относительно ситуации с почетным гражданством пока молчат. Правда, у них сейчас, возможно, голова забита другими заботами. Коринна недавно устраивала масштабную распродажу недвижимости и вещей Михаэля, для того чтобы профинансировать дорогостоящее лечение и уход за своим парализованным супругом. Мик недавно покинул место резервного пилота команды «Мерседес» и все дальше от мечты вернуться в «Формулу-1». А Джина-Мария только что вышла замуж за своего давнего бойфренда Йэна Бетке. Ходили слухи, что сам семикратный чемпион мира присутствовал на свадьбе дочери, однако затем эта информация была опровергнута.